Картина дня: победа России, повышение пенсионного возраста и закрытие «Горьковской»

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стала победа России в первом матче Чемпионата мира по футболу.

В Москве состоялся первый матч Чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Отечественная национальная команда победила со счетом 5:0.

Первый гол в матче забил Юрий Газинский, полузащитник «Краснодара», на 12-й минуте. Второй мяч в ворота Саудовской Аравии на 43-й минуте забил полузащитник Денис Черышев из испанского «Вильярреала», а третий – Артем Дзюба из тульского «Арсенала» на 71-й минуте. На первой минуте дополнительного времени после матча Черышев сделал дубль, а затем со штрафного Александр Головин из ЦСКА забил пятый мяч.

Перед началом игры на стадионе «Лужники» выступили музыканты Робби Уильямс и Аида Гарифуллина. После них президент РФ Владимир Путин произнес торжественную речь.

В Петербурге за матчем наблюдали в фан-зоне на Конюшенной площади. Там собрались тысячи фанатов из разных стран.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало негативное отношение депутатов Законодательного собрания к предложению повысить пенсионный возраст. Первыми об этом сообщили Regnum (15:05), «ЗакС.ру» (15:25) и «Деловой Петербург» (15:40).

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил с 2019 года ввести переходный период для проведения пенсионной реформы в стране, сообщает «Интерфакс». Он предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году.

По мнению Медведева, это позволит правительству направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции. Предложенные изменения не коснутся нынешних пенсионеров, их доход будет увеличиваться каждый год на 1 тыс. рублей. Все льготы будут сохранены.

Для людей, имеющих большой трудовой стаж, правительство предложило возможность выхода на пенсию на два года раньше установленного срока.

Депутаты петербургского ЗакСа, в том числе Максим Резник и Борис Вишневский, подписали документ, в котором просят председателя Госдумы Вячеслава Володина не принимать законопроект.

По их мнению, увеличение пенсионного возраста создаст экономические и социальные проблемы для населения, а также повысит неравенство и напряженность в обществе.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало закрытие станции метро «Горьковская» из-за праздника Ураза-байрам. Оперативнее всех об этом нписали «Деловой Петербург» и 78.ru (10:45), «Невские новости» (11:00) и АБН (11:20).

В пятницу, 15 июня, в связи с празднованием в Соборной мечети Уразы-байрама с 08:00 до 09:00 для пассажиров будет закрыта станция метро «Горьковская», сообщает пресс-служба петербургской подземки. Пассажирам предложили заранее планировать маршрут своей поездки.

«Фактическое закрытие станции и ограничение на вход будет осуществляться в зависимости от пассажиропотока и по распоряжению управления полиции на метрополитене», – написали на официальном сайте подземки.

Помимо метро, ограничения движения коснутся улиц, прилегающих к соборной мечети. В частности, будет прекращено движение автомобилей по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, Крестьянскому и Конному переулкам.

Ураза-байрам – праздник разговения, которым мусульмане отмечают окончание поста в месяце Рамадан. Постятся на протяжении всего месяца, окончание которого определяют по рождению новой луны.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Аргументы и факты в Петербурге».