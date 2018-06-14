Путин открыл Чемпионат мира по футболу в России

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии Чемпионат мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Путин выступил перед началом матча между Россией и Саудовской Аравией, который пройдет на стадионе «Лужники». «Россия ответственно готовилась к Чемпионату мира по футболу и сделала все, чтобы болельщики могли погрузиться в атмосферу праздника», – сказал российский лидер.

Перед выступлением Путина в «Лужниках» музыканты Робби Уильямс и Аида Гарифуллина исполнили песню Angels. В это время на поле вынесли флаги всех 32 стран, участвующих в ЧМ-2018.

Ранее в Петербурге на Конюшенной площади открыли Фестиваль болельщиков ФИФА. Все желающие могут бесплатно посмотреть все матчи ЧМ-2018.

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Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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