Станцию метро «Горьковская» закроют из-за Уразы-байрама

В пятницу, 15 июня, в связи с празднованием в Соборной мечети Уразы-байрама с 08:00 до 09:00 для пассажиров будет закрыта станция метро «Горьковская», сообщает пресс-служба петербургской подземки. Пассажирам предложили заранее планировать маршрут своей поездки.

«Фактическое закрытие станции и ограничение на вход будет осуществляться в зависимости от пассажиропотока и по распоряжению Управления полиции на метрополитене», – написали на официальном сайте подземки.

Помимо метро, ограничения движения коснутся улиц, прилегающих к соборной мечети. В частности, будет прекращено движение автомобилей по Кронверкскому проспекту на участе от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, Крестьянскому и Конному переулкам.

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Ураза-байрам – праздник разговения, которым мусульмане отмечают окончание поста в месяце Рамадан. Постятся на протяжении всего месяца, окончание которого определяют по рождению новой луны. В прошлом году из-за дождя на молитву собрались 40 тыс. человек, в позапрошлом году мероприятие посетили более 100 тыс. верующих.

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