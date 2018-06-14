Станцию метро «Южная» откроют 1 января 2019 года

Станцию петербургского метро «Южная» откроют для пассажиров 1 января 2019 года. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина. Завершение строительно-монтажных работ на станции запланировано на сентябрь этого года.

Летом у станции возведут новую остановку, в декабре откроют разворотное кольцо и перехватывающую парковку. Весь транспортно-пересадочный узел будет готов к 2022 году. Реализация проекта включает в себя строительство линии скоростного трамвая «станция метро «Южная» – город Колпино».

Ее проектирование ведется силами комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Сейчас проведены конкурсные процедуры на разработку конкурсной документации. Строить линию скоростного трамвая планируют на основе механизма государственно-частного партнерства.

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В конце июня Смольный заключит соглашение с концессионером, который должен будет завершить строительство уже в 2021 году.

Ранее, 26 мая, в городе на Неве открыли две новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая». В торжественной церемонии участвовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Власти Петербурга обещали открыть продолжение «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Однако концу апреля на новом участке Невско-Василеостровской линии началось лишь рабочее движение.



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В итоге Смольный пообещал открыть станции 13 мая. «Беговую» пассажиры опять не увидели, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции петербуржцы пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

Позже на продолжение «зеленой» ветки пробрались диггеры. По их словам, строители вылизали лишь парадную часть станций, а все технические и тоннельные сооружения доделывают до сих пор, прямо с пассажирами.

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