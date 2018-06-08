В Петербурге завершили ремонт дорог для ЧМ-2018 (ФОТО)

В Петербурге перед началом Чемпионата мира по футболу отремонтировали все дороги, по которым будут ездить клиентские группы Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

По заказу «Дирекции транспортного строительства» работы провели на Невском проспекте от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, Зеленогорском шоссе, Коломяжском проспекте, улице Академика Крылова, Адмиралтейском проспекте, участках набережной реки Фонтанки, Владимирском проспекте, Дворцовом проезде, Миллионной улице, набережной Лебяжьей канавки и других дорогах.

В общей сложности ремонт затронул 1,16 млн кв. метров магистралей, подчеркнули в Смольном. В КРТИ добавили, что почти на всех адресах использовали специальную асфальтобетонную смесь, повышающую прочность дорог.

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Невский проспект ремонтировали с 13 апреля по 13 мая. На работы, которые включали в себя ремонт Дворцового проезда, потратили более 240 млн рублей.

После ЧМ-2018 начнется второй этап работ, в рамках которого приведут в порядок участок Невского от площади Восстания до площади Александра Невского.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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