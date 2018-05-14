В Петербурге завершился ремонт Невского проспекта от Дворцовой до площади Восстания

В Петербурге завершился первый этап ремонта Невского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развития транспортной инфраструктуры.

С 13 апреля по 13 мая рабочие заменили покрытие, гранитные бортовые камни, люки колодцев на участке от Дворцового моста до площади Восстания. На проведение работ потратили 243 млн рублей, из которых 27 млн рублей ушло на Дворцовый проезд.

Невский проспект на протяжении месяца перекрывался поэтапно, однако это не помогло избежать пробок, которые постоянно образовывались в центре города.

В рамках второго этапа будет отремонтирован участок проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского. Работы начнутся после проведения Чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля.

В мае и июне на Невском проспекте возле Казанского собора уберут электрические провода. К концу апреля рабочие уже сняли и переключили 80 из 200 переходов проводов через Невский, в ближайшее время переключат еще 90. Потом работы будут временно остановлены из-за ЧМ-2018.