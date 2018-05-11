Небо над Невским проспектом очистят от электрических проводов в мае-июне. Снимать контактную сеть в рамках программы «Чистое небо» начнут с Казанского собора.

«Первым этапом предполагается освобождение Казанского собора от нагрузки конструкций контактной сети. Это предполагается сделать в мае-июне», – цитирует «Фонтанка» представителя комитета по транспорту.

К концу апреля рабочие уже сняли и переключили 80 из 200 переходов проводов через Невский проспект, в ближайшее время переключат еще 90. Потом работы будут временно остановлены из-за Чемпионата мира по футболу.

Освободить Невский от проводов позволяет перевод троллейбусов на автономный ход. Комитет по информатизации и связи уже проложил вдоль главного проспекта Петербурга волоконно-оптический кабель, готовы десять подземных переходов, куда можно убирать провода. Стоимость работ составляет 30 млн рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, нашей команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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