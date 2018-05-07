Шнуров в день инаугурации Путина сочинил стих про «Вову, который вернулся»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное инаугурации Владимира Путина.

Произведение под названием «Вова как основа», в котором фамилия президента не упоминается, опубликовано на странице музыканта в Instagram.

В стихотворении Шнуров отметил, что Путин «к нам вернулся, чтобы было хорошо».

«Без него никак не можно!

Это факты, а не лесть!

Вкус теряется пирожных,

Если без него их съесть», – написал артист.

Фото: Instagram / @shnurovs

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Инаугурация Владимира Путина состоялась в понедельник, 7 мая. Он занял пост президента России в четвертый раз. Узнать, как проходила официальная церемония, можно с помощью трансляции «Санкт-Петербург.ру».

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