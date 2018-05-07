«Преступление в должность»: как интернет отреагировал на инаугурацию Путина

Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. В интернете во время торжественных мероприятий сразу стали появляться ироничные комментарии, связанные с очередным президентским сроком Путина.

Некоторые зрители не расслышали слова, которые прозвучали на церемонии.

Фото: Twitter / @gencatrussia

Пользователи интернета не смогли не прокомментаровать заявления Путина о будущем страны.

Фото: Twitter / @KoventnatRus

В Twitter особое внимание уделили депутату Государственной думы Наталье Поклонской, которая, стоя в одиночестве, облокотилась на стену.

Фото: Twitter / @avast

Фото: Twitter / @navalny

На инаугурации присутствовал актер Стивен Сигал, знаменитый по ролям во множестве боевиков. В 2016 году он получил российское гражданство.

Фото: Twitter / @El_Amigo, @vasyunin

Иронично пользователи отнеслись и к маршруту Путина от своего кабинета до Андреевского зала. Им это напомнило сцены из фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние».

Фото: Twitter / @UnicornPigF

Из-за инаугурации центральные улицы Москвы были перекрыты, что стало поводом для шуток о знаменитых пробках в столице.

Фото: facebook.com/plushev

Во время торжественной речи Путин произнес словосочетание «дремучее охранительство», которое, по словам президента, «ограничивает устремленность в будущее нашей страны». Не обошли вниманием пользователи интернета и появление рэпера Тимати, который был доверенным лицом Путина на выборах, и байкера Александра «Хирурга» Залдостанова.

Фото: Twitter / @KrisPotupchik

Фото: Twitter / @PolitBro

Фото: Twitter / @great_laziness

Фото: Twitter / @petrkkozlov

Организатор "Диалогов" Николай Солодников на своей странице в Facebook иронично отметил, что "хорошего режиссера инаугурацию снимать пригласили". "Поэтому, видимо, Каннский фестиваль и без Соррентино в этом году. "Немолодой Папа", – добавил он.