«Преступление в должность»: как интернет отреагировал на инаугурацию Путина

Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. В интернете во время торжественных мероприятий сразу стали появляться ироничные комментарии, связанные с очередным президентским сроком Путина.
Некоторые зрители не расслышали слова, которые прозвучали на церемонии.
Фото: Twitter / @gencatrussia
Пользователи интернета не смогли не прокомментаровать заявления Путина о будущем страны.
Фото: Twitter / @KoventnatRus
В Twitter особое внимание уделили депутату Государственной думы Наталье Поклонской, которая, стоя в одиночестве, облокотилась на стену.
Фото: Twitter / @avast
Фото: Twitter / @navalny
На инаугурации присутствовал актер Стивен Сигал, знаменитый по ролям во множестве боевиков. В 2016 году он получил российское гражданство.
Фото: Twitter / @El_Amigo, @vasyunin
Иронично пользователи отнеслись и к маршруту Путина от своего кабинета до Андреевского зала. Им это напомнило сцены из фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние».
Фото: Twitter / @UnicornPigF
Из-за инаугурации центральные улицы Москвы были перекрыты, что стало поводом для шуток о знаменитых пробках в столице.
Фото: facebook.com/plushev
Во время торжественной речи Путин произнес словосочетание «дремучее охранительство», которое, по словам президента, «ограничивает устремленность в будущее нашей страны». Не обошли вниманием пользователи интернета и появление рэпера Тимати, который был доверенным лицом Путина на выборах, и байкера Александра «Хирурга» Залдостанова.
Фото: Twitter / @KrisPotupchik
Фото: Twitter / @PolitBro
Фото: Twitter / @great_laziness
Фото: Twitter / @petrkkozlov
Организатор "Диалогов" Николай Солодников на своей странице в Facebook иронично отметил, что "хорошего режиссера инаугурацию снимать пригласили". "Поэтому, видимо, Каннский фестиваль и без Соррентино в этом году. "Немолодой Папа", – добавил он.