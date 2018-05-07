Инаугурация Владимира Путина – ОНЛАЙН

С сегодняшнего дня Владимир Путин официально вступит в свою должность. В марте он в четвертый раз был избран президентом, причем победил с рекордным результатом: за него проголосовало более 56 млн избирателей, или 76,7% от числа всех пришедших на выборы. Для Владимира Путина это четвертая церемония инаугурации. Путин занимал пост президента в 2000-2008 годах, затем четыре года возглавлял правительство, а в 2012-м снова стал президентом.

Сценарий инаугурации известен и принципиально не поменяется от того, что было в прошлые годы. Путин приедет в Большой кремлевский дворец за несколько минут до начала церемонии. У входа он примет рапорт коменданта Кремля, а затем пройдет под аплодисменты гостей через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал, где и пройдет церемония.

Там он поднимется на подиум, где уже будут находиться председатель Конституционного суда и руководители обеих палат парламента. В зал внесут Конституцию России и президентский знак – золотую цепь из двуглавых орлов и медальонов с Георгиевскими крестами. Путин произнесет текст присяги, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции. После этого глава Конституционного суда объявляет о его вступлении в должность.

Затем будет торжественная речь, и завершится все артиллерийским салютом. После церемонии Путин выйдет на Соборную площадь, там пройдет смотр парада Кремлевского полка, а затем президент отправится на богослужение в Благовещенский собор Кремля.

Меры безопасности на территории Кремля серьезные. На пути в Большой Кремлевский дворец у гостей церемонии пять раз проверяют паспорта и шесть раз просят предъявить приглашение на инаугурацию. Вся церемония продлится около часа.