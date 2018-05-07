Инаугурация Владимира Путина – ОНЛАЙН
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С 7 мая начнется официальный отсчет нового срока президентских полномочий Владимира Путина, победившего на выборах 18 марта 2018 года.
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