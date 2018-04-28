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Метро Петербурга в «Ночь музеев» с 19 на 20 мая будет работать круглосуточно

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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В городе будут ходить специальные автобусы между музеями, а также будет работать традиционный ночной транспорт.

Петербургский метрополитен будет работать без перерывов во время «Ночи музеев». Об этом сообщили организаторы культурной акции.

В 2018 году мероприятие пройдет в ночь с 19 на 20 мая. Для удобства петербуржцев и гостей города подземка не будет прекращать свою работу.

Воспользоваться можно будет не только метро, но и специальными автобусами акции. Они будут ездить между музеями ночной программы по восьми маршрутам.

Точкой пересечения пяти маршрутов, пролегающих в центре Северной столицы, станет Исаакиевская площадь со стороны Александровского сада. Автобусы до исторического парка «Россия – моя история» будут ходить от станции метро «Парк Победы», а от «Старой деревни» можно будет добраться до Приморского культурного центра и исторической верфи «Полтава».

Проезд на специальном транспорте будет доступен для всех обладателей единого билета «Ночи музеев». Организаторы отметили, что во время развода мостов автобусы будут ходить по укороченным маршрутам.

В 2018 году в «Ночи музеев» в Северной столице будут участвовать 118 учреждений, 15 из которых впервые присоединятся к акции. Одними из «новичков» станут архив кинофотодокументов Петербурга, институт высокомолекулярных соединений РАН, музей железных дорог России и подводная лодка Д-2 «Народоволец».

Темой грядущей «Ночи музеев» станут «Метаморфозы». Подробный замысел акции организаторы пока что не раскрывают.

Горожане во время акции смогут воспользоваться и традиционным ночным транспортом. В ночь на 30 апреля в петербургском метро начнет работать ночной поезд-челнок, которым можно воспользоваться по праздничным дням и по выходным с 01:00 до 03:00.  В этот же день на улицы города начнут выходить ночные автобусы. Движение будет осуществляться по маршрутам 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии петербургского метрополитена.

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