Участником «Ночи музеев» в Петербурге впервые станет подлодка

Новым участником ежегодной акции «Ночь музеев» в Петербурге, которая пройдет 19 мая, станет подводная лодка Д-2 «Народоволец».

Организаторы мероприятия сообщили, что ветераны расскажут посетителям о жизни на флоте, историях героев и интересных фактах.

Возле «Народовольца» обустроят два полевых лагеря времен Великой Отечественной войны, где можно будет выпить чай и попробовать кашу по-флотски.

Там проведут реконструкции исторических сражений, которые можно будет увидеть в 19:30, 21:00 и 23:00. За полчаса до каждого представления состоятся дефиле женских костюмов 1940-х годов.

«Народоволец» был спущен на воду в 1929 году. Во время Великой Отечественной войны он совершил четыре боевых похода и уничтожил одно судно.

Подлодку выведи из состава флота в 1987 году. Через семь лет она стала филиалом Центрального военно-морского музея. Местом вечной стоянки «Народовольца» стал Шкиперский проток.

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