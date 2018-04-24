Ночные автобусы будут курсировать в Петербурге на майские праздники

Петербуржцы и гости города смогут воспользоваться ночными автобусами на майские праздники – в ночь с 29 на 30 апреля и с 30 апреля на 1 мая с 0:00 до 06:00, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Движение будет осуществляться по маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии петербургского метрополитена.

В ночь с 1 на 2 мая автобусы маршрутов №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 в период с 00:00 часов до 06:00 утра доставят пассажиров к станциям метро.

Оплатить проезд можно покупкой разового билета и электронным проездным. Ночные автобусы будут ходить в Северной столице до 15 ноября по выходным и праздничным дням.

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