Ночные поезда в петербургском метро запустят 30 апреля

Ночной поезд-челнок в петербургском метро начнет работать с 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Поезд будет курсировать между станциями «фиолетовой» ветки «Адмиралтейская» и «Спортивная». Воспользоваться им можно по праздничным дням и по выходным с 01:00 до 03:00. Интервал движения составит 20 минут.

Режим работы станций:

«Адмиралтейская»

Вход: открытие – 00:48, закрытие – 02:28;

Выход: открытие – 01:15 (нечетные числа) и 01:13 (четные числа), закрытие – 03:12 (нечетные числа) и 03:10 (четные числа).

«Спортивная-1»

Вход: открытие – 01:00, закрытие – 02:40;

Выход: открытие – 01:03 (нечетные числа) и 01:05 (четные числа), закрытие – 02:56.

«Спортивная-2»

Вход: открытие – 00:58, закрытие – 02:38;

Выход: открытие – 01:15, закрытие – 03:05.

Работать поезд-челнок будет до 15 ноября, добавили в Петербургском метрополитене.

В ночь на 30 апреля в городе начнут курсировать и ночные автобусы.

Движение будет осуществляться по маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии петербургского метрополитена.

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