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Движение на четырех мостах Петербурга ограничат из-за ремонтных работ

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Троицкий мост
© Фото: Instagram / @lenok_lina

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Неудобства для водителей также коснутся Краснопутиловской улицы и Северной дороги.

На четырех мостах Петербурга ограничат движение из-за дорожных работ. Временные неудобства для горожан коснутся Каменноостровского, Литейного, Ушаковского и Троицкого мостов, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. 

Каменноостровский мост с 15 по 28 апреля будут ежедневно перекрывать с 21:00 по 08:00. Транспорт не сможет проехать по крайней правой полосе в направлении от Песочной набережной к набережной Малой Невки. В период с 28 апреля по 15 мая с 20:00 до 07:00 будут закрывать крайнюю правую полосу в обратном направлении. 

На Ушаковском мосту с 15 по 28 апреля будут ограничивать движение с 20:00 до 08:00 по крайней левой полосе от Ушаковской набережной до набережной реки Большой Невки. С 28 апреля по 15 мая в то же время для водителей будет недоступна крайняя правая полоса в обратном направлении. 

Ограничения на Литейном мосту введут на правых полосах в каждом направлении. Они будут закрыты с 22:00 13 апреля по 06:00 16 апреля. 

Движение на Троицком мосту будут ограничивать в период с 15 по 30 апреля с 22:00 до 07:00. 

В Государственной административно технической инспекции добавили, что с 14 по 17 апреля из-за реконструкции газопровода введут ограничения на Краснопутиловской улицы у Автовской улицы. 

В связи с ремонтом дороги с 15 апреля по 7 мая будут перекрывать Северную дорогу на участке от Рюхиной улицы до Футбольной аллеи. 

В настоящее время в городе из-за ремонтных работ ограничено движение на ряде улиц. Дольше всего неудобства для водителей продлятся на части Богатырского проспекта — до конца 2018 года. В пятницу, 13 апреля, начнется ремонт Невского проспекта, который будут поэтапно перекрывать на протяжении месяца. Ограничения также введут почти на десятке улиц Петербурга.

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