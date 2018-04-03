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На дорогах Петербурга ввели массовые ограничения из-за ремонтных работ

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© Фото: avtosreda.ru

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Дольше всего неудобства для водителей продлятся на части Богатырского проспекта — до конца 2018 года.

В Петербурге из-за ремонта дорог, реконструкции теплосетей, прокладки водопроводов и газопроводов ввели множественные ограничения на различных магистралях. Об изменениях движения сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Со вторника, 3 апреля, по 31 декабря из-за строительства дороги водители не смогут проехать по Богатырскому проспекту на участке от Гаккелевской улицы до Байконурской. До конца года будет закрыта Туполевская улица в створе Богатырского проспекта.

Из-за прокладки инженерных сетей по 6 апреля недоступна Гражданская улица в Пушкине на отрезке от Пионерской улицы до переулка Белозерки.

До 15 октября петербуржцы не смогут проехать по Пеньковой улице от Петроградской набережной до Мичуринской улицы в связи с размещением временного ограждения.

В среду, 4 апреля, введут ограничения по проезду от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи. Изменения продлятся по 6 апреля из-за восстановления дорожного покрытия.

Прокладка газопровода повлияет на движение в Петергофе на перекрестке улиц Аврова и Лихардовской. Будет закрыт проезд транспорта по Лихардовской улице от улицы Аврова до площади Жертв Революции.

До 1 мая в связи с прокладкой водопровода ограничено движение у дома 22 по Байконурской улице. По такой же причине по 15 апреля введены ограничения по Ольгиной улице от Депутатской до конца дороги.

По 6 апреля ведутся работы на газопроводе по улице Бабушкина от улицы Ткачей до улицы Ольги Берггольц.

Работы по реконструкции теплосети перекрыли до 20 апреля Антоновскую улицу в створе Замшиной улицы.

В Колпино из-за прокладки газопровода закрыли набережную Комсомольского канала и нечетную сторону от Тверской улицы до дома 19 по Комсомольскому каналу. По 8 апреля ограничено движение по Тверскому мосту.

С 4 по 28 апреля для автовладельцев будет недоступна Железноводская улица Уральской до дома 26-28 и Сазоновская улица от Железноводской до улицы Одоевского. На участках будут прокладывать электрокабель.

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