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Невский проспект с 13 апреля будут поэтапно перекрывать из-за ремонта

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© Фото: Instagram / @u.gromozova

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Автовладельцам придется учитывать изменения движения до середины мая.

В центральной части Петербурга из-за ремонта Невского проспекта ограничат движение транспорта. О начале работ на главной магистрали города сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Водители из-за ремонта не смогут проехать по следующим участкам:

  • с 23:00 13 апреля по 06:00 16 апреля от Дворцовой набережной до Малой Морской улицы;
  • с 23:00 20 апреля по 6:00 22 апреля от Дворцовой набережной, включая перекресток, до набережной канала Грибоедова, включая перекресток;
  • с 6:00 22 апреля по 06:00 23 апреля от Дворцовой набережной до набережной канала Грибоедова, включая перекресток;
  • с 23:00 28 апреля по 06:00 01 мая от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, включая перекресток;
  • с 23:00 02 мая по 12:00 04 мая от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта;
  • с 12:00 04 мая по 05 мая от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта без перекрестка с Садовой улицей;
  • с 06 мая по 06:00 08 мая от Садовой улицы до площади Восстания;
  • с 06:00 08 мая по 06:00 09 мая от Садовой улицы до площади Восстания без перекрестка с набережной реки Фонтанки;
  • с 06:00 10 мая по 06:00 12 мая от Литейного проспекта, включая перекресток, до площади Восстания;
  • с 06:00 12 мая по 13 мая от Литейного проспекта до площади Восстания;

На нескольких улицах введут дополнительные ограничения:

  • с 13 апреля по 30 апреля по Адмиралтейскому проезду у Дворцового моста;
  • с 13 апреля по 13 мая по Казанской площади;
  • с 20 апреля по 08 мая по площади Островского;
  • с 28 апреля по 08 мая и с 10 мая по 13 мая по улице Марата от Стремянной улицы до Невского проспекта.

В субботу, 7 апреля, часть троллейбусов и автобусов Петербурга изменят маршрут из-за пасхального крестного хода у Исаакиевского собора.

В настоящее время в городе из-за ремонтных работ ограничено движение на ряде улиц. Дольше всего неудобства для водителей продлятся на части Богатырского проспекта — до конца 2018 года.

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