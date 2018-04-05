У Исаакиевского собора 7 апреля изменят движение транспорта из-за крестного хода

Из-за крестного хода у Исаакиевского собора в пасхальную ночь изменится движение автобусов и троллейбусов. Ограничения продлятся с 20:45 7 апреля до 01:00 8 апреля.

В комитете по транспорту сообщили, что изменения коснутся следующих маршрутов:

автобус № 3: от конечной остановки «Улица Костюшко» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова;

автобус № 10: от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, Садовой улице, Вознесенскому проспекту и далее до конечной остановки «Балтийский вокзал»;

автобус № 22: от конечной остановки «Улица Стасовой» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, Садовой улице, набережной реки Фонтанки, Старо-Петергофскому проспекту и далее до конечной остановки «Двинская улица»;

автобус № 27: от конечной остановки «Белорусская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова;

В обратном направлении вышеупомянутый транспорт будет ходить по обычной трассе.

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автобус № 70: от конечной остановки «Двинская улица» по действующей трассе до улицы Глинки, далее по улице Глинки, Большой Морской улице, Вознесенскому проспекту и далее до конечной остановки «Двинская улица»;

автобус № 71: от конечной остановки «Двинская улица» по действующей трассе до Московского проспекта, далее по Московскому проспекту, Садовой улице, набережной реки Фонтанки, Старо-Петергофскому проспекту и далее до конечной остановки «Двинская улица»;

автобус № 100: от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до набережной Лейтенанта Шмидта, далее по набережной Лейтенанта Шмидта, Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О., Большому проспекту В.О., 8-9-линиям В.О. в обратном направлении до конечной остановки «Наличная улица»;

троллейбус № 5: от конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского» по Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, Малой Морской улице, Гороховой улице до конечной остановки «Адмиралтейский проспект»;

троллейбус № 22: от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улицей, Гороховой улице до конечной остановки «Адмиралтейский проспект»;

Маршрутки под номерами К-169, К-252, К-306 будут следовать по объездным трассам.

В ночь с 7 на 8 апреля для удобства горожан в Петербурге запустят ночные автобусы. Движение будет открыто по 11 маршрутам: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. С 00:00 до 06:00 автобусы будут ходить с интервалом в 30 минут.

Метро в пасхальую ночь будет работать без перерыва. Жители и гости Северной столицы смогут воспользоваться всеми станциями метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 1 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

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