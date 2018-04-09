  • 9 Апрель 2018
USD 10.04.2018 58.5714 +0.7382
USD ММВБ 23:17 60.5361  
EUR 10.04.2018 71.8847 +1.1778
EUR ММВБ 23:17 74.5849  
Нефть($) 09.04.2018 68.54 +2.28
Нефть(p) 09.04.2018 4014.48 +182.45

На набережной Фонтанки и еще десяти улицах Петербурга ограничили движение

Автор:


© Фото: kazanreporter.ru

Темы дня

В Северной столице приступили к новому этапу ремонтных работ на различных магистралях.

На ряде улиц Петербурга из-за проведения ремонтных работ с 9 и 10 апреля ограничат движение транспорта. Об изменениях сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения затронут следующие участки:

  • по 25 июля — Краснопутиловская улица от площади Конституции до Кубинской улицы, в том числе по боковым проездам (прокладка канализации);
  • 9 апреля — Муринская дорога от Пейзажной улицы до Васнецовского проспекта (устройство временной дороги при прокладке инженерных сетей);
  • с 10 апреля по 15 октября — Муринская дорога от Пейзажной улицы до Васнецовского проспекта (прокладка инженерных сетей);
  • по 1 мая — набережная Обводного канала у дома №128 (размещение пешеходной галереи);
  • по 26 апреля — Греческий проспект от Виленского переулка до 8-й Советской улицы (прокладка газопровода);
  • по 14 мая — Бухарестская улица от Касимовской улицы до улицы Салова (ремонт дорожного покрытия);
  • по 13 мая — улица Якубовикча от площади Труда до Конногвардейского переулка (прокладка газопровода);
  • по 10 апреля — Кантемировская улица и съезд на Выборгскую набережную (прокладка водопровода);
  • по 17 апреля — шоссе Революции возле дома № 1 (прокладка канализации);
  • по 22 апреля — улица Бутлерова от новороссийской улицы до проспекта Науки. без перекрестка с проспектом Непокоренных (ремонт дорожного покрытия);
  • с 10 апреля по 31 мая, за исключенем 14 апреля с 13:30 до 00:00 и 18 апреля с 16:30 до 00:00 — Левашовский проспект от Песочной набережной до Чкаловского проспекта (ремонт дорожного покрытия);
  • с 10 апреля по 19 мая — четная сторона набережной реки Фонтанки от улицы Чайковского до Невского проспекта (ремонт дорожного покрытия).

 

В настоящее время в городе из-за ремонтных работ ограничено движение на ряде улиц. Дольше всего неудобства для водителей продлятся на части Богатырского проспекта — до конца 2018 года. В пятницу, 13 апреля, начнется ремонт Невского проспекта, который будут поэтапно перекрывать на протяжении месяца.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

    Планетарии, спектакли и многочисленные выставки – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, которые стоит посетить в день первого полета человека в космос.

    читать далее →

    Искусство для народа: где в Петербурге послушать уличных музыкантов

    Прогуливаясь по центру Северной столицы, невозможно не заметить уличных музыкантов, которые в летний сезон выходят на улицы города. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о наиболее популярных местах, где можно услышать кавер-версии хитов или инструментальную музыку, а порой даже отлично потанцевать.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

    Кто отвечает за срабатывание систем пожарной безопасности? Как и когда проверятся торговые центры? Насколько защищены посетители от огня?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Фриланс на выезде, или анатомия современного делового пространства в коворкинге GrowUp

    Как журналисты «Санкт-Петербург.ру» осваивали деловое пространство коворкинга.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать
    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль
    26.03.18
    Сноуден в новостях блокчейн: получателя и отправителя в биткоин-транзакции можно отследить
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по хоккею 2018: кто станет победителем на этот раз
    23.03.18
    Дневник чемпионата мира по футболу 2018 – кто победит в первенстве на сей раз

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram