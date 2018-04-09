На набережной Фонтанки и еще десяти улицах Петербурга ограничили движение

На ряде улиц Петербурга из-за проведения ремонтных работ с 9 и 10 апреля ограничат движение транспорта. Об изменениях сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения затронут следующие участки:

по 25 июля — Краснопутиловская улица от площади Конституции до Кубинской улицы, в том числе по боковым проездам (прокладка канализации);

9 апреля — Муринская дорога от Пейзажной улицы до Васнецовского проспекта (устройство временной дороги при прокладке инженерных сетей);

с 10 апреля по 15 октября — Муринская дорога от Пейзажной улицы до Васнецовского проспекта (прокладка инженерных сетей);

по 1 мая — набережная Обводного канала у дома №128 (размещение пешеходной галереи);

по 26 апреля — Греческий проспект от Виленского переулка до 8-й Советской улицы (прокладка газопровода);

по 14 мая — Бухарестская улица от Касимовской улицы до улицы Салова (ремонт дорожного покрытия);

по 13 мая — улица Якубовикча от площади Труда до Конногвардейского переулка (прокладка газопровода);

по 10 апреля — Кантемировская улица и съезд на Выборгскую набережную (прокладка водопровода);

по 17 апреля — шоссе Революции возле дома № 1 (прокладка канализации);

по 22 апреля — улица Бутлерова от новороссийской улицы до проспекта Науки. без перекрестка с проспектом Непокоренных (ремонт дорожного покрытия);

с 10 апреля по 31 мая, за исключенем 14 апреля с 13:30 до 00:00 и 18 апреля с 16:30 до 00:00 — Левашовский проспект от Песочной набережной до Чкаловского проспекта (ремонт дорожного покрытия);

с 10 апреля по 19 мая — четная сторона набережной реки Фонтанки от улицы Чайковского до Невского проспекта (ремонт дорожного покрытия).

В настоящее время в городе из-за ремонтных работ ограничено движение на ряде улиц. Дольше всего неудобства для водителей продлятся на части Богатырского проспекта — до конца 2018 года. В пятницу, 13 апреля, начнется ремонт Невского проспекта, который будут поэтапно перекрывать на протяжении месяца.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.