Россияне смогут переводить деньги через мессенджеры с 2019 года

В 2019 году в России станет доступна возможность перевода денег через мессенджеры, сообщили «Известия».

Популярные сервисы Telegram, WhatsApp, Viber и Facebook Messenger будут интегрированы с платформой быстрых платежей. Ее разрабатывает Ассоциация «Финтех», созданная при Центральном банке России.

В настоящее время не сообщаются технические подробности проекта. Любой перевод будет осуществляться по номеру мобильного телефона, адресу электронной почты или по аккаунту с социальных сетях.

Интерфейс в каждом мессенджере будет определен его создателями. Известно, что в программах появится кнопка оплаты и переводов денег.

Новую возможность для пользователей смартфонов эксперты считают востребованной. Глава IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов отметил, что больше половины владельцев мобильных устройств активно пользуются мессенджерами.

Он подчеркнул риски информационной безопасности. Русанов заявил, что необходимо проработать вопросы авторизации и установления лимитов по операциям.

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