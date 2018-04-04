На «Тотальный диктант» в Петербурге за сутки записались более 3500 человек

В Петербурге открылась запись на образовательную акцию «Тотальный диктант». В этом году она пройдет 14 апреля в 14:00.

Проверить знания по русскому языку можно на любой из 84 площадок. К вечеру среды, 4 апреля, к мероприятию в Северной столице присоединились более 3600 человек.

Акция пройдет не только в России, но и 45 странах. Иностранцы, изучающие русский язык, смогут написать адаптированную версию диктанта.

В 2018 году автором текста, который напишут участники, стала Гузель Яхина. Три года назад она получила премии «Ясная Поляна», «Большая книга» и «Книга года» за исторический роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании в 30-х годах прошлого века.

Текст Яхиной будет посвящен одному дню из жизни учителя немецкой словесности. Его разделят на три части под названиями «Утро», «День» и «Вечер», которые впоследствии войдут в новый роман писательницы «Дети мои».

Автором прошлогоднего «Тотального диктанта» был Леонид Юзефович. Он известен как автор цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилове и романа «Журавли и Карлики», за который получил «Большую книгу».

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