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Автором «Тотального диктанта» 2017 года стал Леонид Юзефович

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© Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

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На проведение диктанта подали заявки 514 российских и 287 зарубежных городов.

Автором «Тотального диктанта» 2017 года стал российский писатель Леонид Юзефович. Об этом сообщается на официальном сайте международной образовательной акции.

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В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран, причем Литва и Исландия напишут диктант впервые.

Всего на данный момент на проведение диктанта подали заявки 514 российских и 287 зарубежных городов. «Нам очень хотелось бы заявить, что диктант в этом году охватил все 85 субъектов РФ, но, увы, к нам в этом году пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. У всех желающих провести диктант у себя в регионе еще есть несколько недель, чтобы присоединиться к большой и дружной команде организаторов проекта», - рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

С февраля в 85 городах России проходят очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту, а к онлайн-курсам, которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться желающие изучать русский язык со всего мира.

Автором текста в этом году стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Петербург. Диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать 200 тыс. человек, захватывает дух», – отметил Леонид Юзефович.

Леонид Юзефович - писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине.

В 2002 году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценен критикой и вышел в финал престижного конкурса - премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-ом вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке - «Зимняя дорога», в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922-23 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта А. Пепеляева и забайкальского красного партизана И. Я. Строда. За эту работу в 2016 году Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

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