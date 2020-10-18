Из-за пандемии коронавируса перенесли «Тотальный диктант»

Андрей Геласимов, автор «Тотального диктанта», был вынужден читать текст диктанта без участников. Данное мероприятие происходило на главное площадке в Санкт-Петербурге. Чуть позже приняли решение о перераспределении всех участников акции, которые планировали написание диктанта в Главном штабе Эрмитажа , на другие площадки. Решение принято в связи с коронавирусной инфекцией.

«У нас было за несколько дней несколько отмен площадок, но всем нашли замену, и участники были перерегистрированы», — заявила Елена Калинина, координатор «Тотального диктанта» в Петербурге. Помимо этого Калинина отметила, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, диктант прошел с дополнительными ограничениями в Эрмитаже и принято решение ну пускать в Главный штаб участников. Однако в этот момент там находился автор и волонтеры, которые пишут диктант.

В Северной столице установили 88 площадок на 5 тыс. мест, а также «удаленные» площадки. Жители города бронировали места заблаговременно.