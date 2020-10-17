Эрмитаж решил отменить мероприятие по "Тотальному диктанту"

Пресс-служба организаторов «Тотального диктанта» сообщила об отмене мероприятий в Главном штабе Эрмитажа и в Библиотеке им.Ленина на Петроградской стороне, намеченных на субботу, 17 октября.

Как пишет 78.ru, у сотрудников музея выявили коронавирус, отметили в пресс-службе, добавив, что и в целом эпидситуация в Петербурге оставляет желать лучшего.

Тем, кто уже записался на диктант в Эрмитаж и библиотеку, предложат другое место. Информация о нем появится позднее.

Начало "Тотального диктанта" - сегодня в 14:00 мск.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", число заболевших в Петербурге продолжает расти. На сегодня выявлено 659 новых случаев.