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Картина дня: Кадыров, Кунсткамера и ночные автобусы

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© Фото: getbg.net

Темы дня

Что не понравилось главе Чечни в экспонатах музея Петербурга и когда в городе будут курсировать ночные автобусы.

Самая популярная тема дня, по версии Монитора, касается экспоната Кунсткамеры и главы Чечни. Первыми об этом написали "Деловой Петербург" (12:30), "Фонтанка" (15:30) и "Аргументы и факты – Петербург" (16:35).

Все началось с того, что Рамзан Кадыров призвал перестать "глазеть на труп Ленина". "Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла очень важную и давно обсуждаемую тему – захоронение тела Владимира Ленина. Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно", - написал глава Чечни.

Вспомнил глава Чечни и экспоната Кунтскамеры. "Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Петербурга", - резюмировал Рамзан Кадыров.

Петербургский музей не заставил себя долго ждать и ответили на призыв Кадырова  похоронить череп Хаджи-Мурата. В Кунсткамере заявили, что для решения вопроса с черепом Хаджи-Мурата в министерстве культуры РФ создана специальная межведомственная комиссия. До заключения комиссии все материалы будут проходить под грифом для служебного пользования". Эксперты займутся анализом останков Хадж-Мурата с целью их идентификации.

Еще одна популярная тема дня -  в Петербурге с 3 по 6 ноября будут курсировать ночные автобусы. Маршруты №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метро, будут доступны для петербуржцев и гостей города в ночь с 3 на 4 ноября, с 4 на 5 и с 5 на 6 ноября с 00:00 до 06:00.

Интервал движения автобусов составит 30 минут, оплатить проезд можно покупкой разового билета и электронным проездным. Обычно ночные автобусы Северной столицы ходят только два раза в неделю - в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Самыми оперативными 2 ноября стали "Пятый канал", "Фонтанка" и "Деловой Петербург".

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