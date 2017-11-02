В Петербурге с 3 по 6 ноября будут курсировать ночные автобусы. Поводом для этого стало празднование Дня народного единства, рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Маршруты №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метро, будут доступны для петербуржцев и гостей города в ночь с 3 на 4 ноября, с 4 на 5 и с 5 на 6 ноября с 00:00 до 06:00.

Интервал движения автобусов составит 30 минут, оплатить проезд можно покупкой разового билета и электронным проездным. Обычно ночные автобусы Северной столицы ходят только два раза в неделю - в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

В этом году свой сезон ночной автобусный транспорт закончит 12 ноября, после этого автобусы вернутся на улицы только в новогоднюю ночь.