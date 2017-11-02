Кадыров призвал перестать "глазеть на труп Ленина"

Глава Чечни Рамзан призвал перестать "глазеть на труп Ленина". Он высказался за захоронение тела, но заявил, что этот вопрос должен решать президент России Владимир Путин. Об этом Кадыров написал в своем канале в Telegram.

"Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла очень важную и давно обсуждаемую тему – захоронение тела Владимира Ленина. Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно", - написал глава Чечни.

"Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана. Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения", - также добавил Кадыров.

При этом, по его словам, решение о захоронении не должно быть выборочным. "Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Петербурга", - резюмировал Рамзан Кадыров.