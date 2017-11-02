  • 2 Ноябрь 2017
USD 03.11.2017 58.0869 -0.0688
USD ММВБ 21:17 0  
EUR 03.11.2017 67.6770 -0.0337
EUR ММВБ 21:17  
Нефть($) 02.11.2017 60.55 +0.17
Нефть(p) 02.11.2017 3517.16 +5.72

В Кунсткамере ответили на призыв Кадырова похоронить череп Хаджи-Мурата

Автор:


© Фото: travel.rambler.ru

Темы дня

Для решения этого вопроса в Минкульте РФ создана специальная межведомственная комиссия

В четверг, 2 ноября,  представители Музея антропологи и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) прокомментировали высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости захоронения черепа Хаджи-Мурата.

В Кунсткамере заявили, что для решения вопроса с черепом Хаджи-Мурата в министерстве культуры РФ создана специальная межведомственная комиссия. До заключения комиссии все материалы будут проходить под грифом для служебного пользования". Эксперты займутся анализом останков Хадж-Мурата с целью их идентификации.

Ранее Кадыров призвал похоронить военачальника и "правой руки" Шамиля. "Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Петербурга", - заявил он.

Хаджи-Мурат Хунзахский (1816 — 1852) — аварский вождь и военачальник, наиб имама Шамиля. Уроженец Дагестана, молочный брат аварских ханов. Персонаж одноименной повести Льва Толстого.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram