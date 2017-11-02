В Кунсткамере ответили на призыв Кадырова похоронить череп Хаджи-Мурата

В четверг, 2 ноября, представители Музея антропологи и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) прокомментировали высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости захоронения черепа Хаджи-Мурата.

В Кунсткамере заявили, что для решения вопроса с черепом Хаджи-Мурата в министерстве культуры РФ создана специальная межведомственная комиссия. До заключения комиссии все материалы будут проходить под грифом для служебного пользования". Эксперты займутся анализом останков Хадж-Мурата с целью их идентификации.

Ранее Кадыров призвал похоронить военачальника и "правой руки" Шамиля. "Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Петербурга", - заявил он.

Хаджи-Мурат Хунзахский (1816 — 1852) — аварский вождь и военачальник, наиб имама Шамиля. Уроженец Дагестана, молочный брат аварских ханов. Персонаж одноименной повести Льва Толстого.