Стоимость строительства аэроэкспресса в Петербурге может увеличиться

В правительстве города обсудили возможные корректировки в правила землепользования и застройки Петербурга (ПЗЗ), в первую очередь связанные с перспективой строительства аэроэкспресса до Пулково.

По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, из-за смещения сроков, проект может слегка измениться, а также возрастет его стоимость. В марте текущего года на строительство аэроэкспресса выделяли 23,3 млрд рублей.

При этом пять дней назад в Смольном хотели отложить объявление конкурса на строительство необходимого объекта до конца года.

Также в правительстве Петербурга были рассмотрены предложения от частных лиц по корректировке ПЗЗ. Так, чиновники решили не изменять границы территориальной зоны для строительства мусороперерабатывающего завода в Красносельском районе в связи с принятием решения о поиске альтернативного земельного участка.

Также в Смольном пожелали оставить зону Т1Ж2 вместо Т2Ж1 на участке в Курортном районе, предусмотренном под индивидуальное частное строительство, сообщает «Общественный контроль».

В июле губернатор Георгий Полтавченко заявлял, что в ближайшие два года аэроэкспресс не понадобится городу из-за снижения пассажиропотока Пулково. Позднее, в октябре, глава комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что скоростную электричку все же построят, но лишь после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. К тому времени пассажиропоток Пулково должен достигнуть 20-25 млн человек.