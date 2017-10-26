Конкурс на строительство линии аэроэкспресса в Петербурге отложен до конца года

В Смольным скорректировали сроки объявления конкурса на строительство линии аэроэкспресса до аэропорта Пулково, заявил вице-губернатор Игорь Албин на инвестиционном форуме.

"До конца года мы планируем принять решение на право проведения конкурса для заключения концессионных соглашений по аэроэкспрессу, который пройдет по маршруту Пулково — Витебский вокзал", — приводит слова Албина "Фонтанка".

Ранее планировалось, что конкурс будет объявлен до конца октября. В марте Албин заявил, что на реализацию проекта потребуется 23,3 млрд рублей. Строительство аэроэкспресса от Пулково до Витебского вокзала с остановкой у станции метро «Купчино».

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", Смольный и ОАО «РЖД» создали рабочую группу по строительству «Аэроэкспресса» 1 февраля 2017 года. Ранее Смольный, получив 10 млрд рублей из федерального бюджета на строительство аэроэкспресса, весь 2016 год не мог определиться, нужна ли Петербургу скоростная электричка до аэропорта.

В июле губернатор Георгий Полтавченко заявлял, что в ближайшие два года аэроэкспресс не понадобится городу из-за снижения пассажиропотока Пулково. Позднее, в октябре, глава комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что скоростную электричку все же построят, но лишь после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. К тому времени пассажиропоток Пулково должен достигнуть 20-25 млн человек.