Картина дня: перехватывающие парковки и слухи о дефиците хлеба

Главная тема дня, по версии «Монитора», - в Петербурге появится бесплатная перехватывающая парковка на три часа. Первыми об этом написали «Фонтанка» (00:40), 78.ru (08:30), «Невские новости» (08:40). Это сделают, чтобы решить проблемы с заторами на территории аэропорта и рядом с ним.

«Подана заявка на аренду земельного участка на подъезде к аэропорту для организации перехватывающей парковки. Она будет условно бесплатной. Там в течение трех часов без оплаты будут находиться встречающие опоздавших рейсов или те, кто слишком рано приехали в аэропорт. Далее будет вводиться некий выталкивающий тариф, чтобы пассажиры не оставляли там свои машины на дни или недели», - рассказал представитель компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая является оператором Пулково.

Вторая тема для связана с дефицитом хлеба. Это может случиться из-за нехватки вагонов для зерна. Губернатор города Георгий Полтавченко рассказал, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства.

Между тем важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, пишет губернатор.

Позже в Смольном заявили, что дефицит все же не угрожает.

«Петербург – один из немногих городов страны, располагающий собственным резервным хранением зерна. Этот резерв позволяет надежно обеспечить потребности всего населения города на длительный срок», - отметил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин.

Самыми оперативными за день стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Пятый канал».