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В Пулково появится бесплатная перехватывающая парковка на три часа

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

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Это сделают, чтобы решить проблемы с заторами на территории аэропорта и рядом с ним.

В Пулково появится бесплатная перехватывающая парковка на три часа. Это сделают, чтобы решить проблемы с заторами на территории аэропорта и рядом с ним, пишет «Фонтанка.ру».

«Подана заявка на аренду земельного участка на подъезде к аэропорту для организации перехватывающей парковки. Она будет условно бесплатной. Там в течение трех часов без оплаты будут находиться встречающие опоздавших рейсов или те, кто слишком рано приехали в аэропорт. Далее будет вводиться некий выталкивающий тариф, чтобы пассажиры не оставляли там свои машины на дни или недели», - рассказал представитель компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая является оператором Пулково.

По его словам, в аэропорту разработана целая программа по исправлению транспортной ситуации на привокзальной площади и подъездах к Пулково. Работа служб ответственных за движение на площадке будет усилена, будет создано новое информирование о правилах парковки и передвижения у аэропорта для тех, кто подъезжает по Пулковскому шоссе и КАД.

В конце сентября ВВСС получила предупреждение от УФАС о необходимости увеличить бесплатное время, на протяжении которого автомобилисты могут пребывать на территории Пулково. В антимонопольный орган начали поступать многочисленные жалобы граждан и депутатов петербургского Законодательного собарния, городской транспортной прокуратуры и таксистов.

С 1 июня время бесплатной парковки в аэропорту Пулково сократили с 15 до 10 минут, а в случае «опоздания» необходимо платить одну тысячу рублей. Заявители указывают, что за 10 минут из-за заторов невозможно успеть высадить или забрать пассажира. Кроме того, число пропускных пунктов и полос для движения не позволяют за 10 минут подъехать к аэропорту и покинуть его.

Депутат Государственной думы Олег Нилов также в начале августа направил запрос губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и главе Минтранса Максиму Соколову по поводу сокращения бесплатного интервала посадки-высадки пассажиров у терминалов аэропорта. Более того, парковку в Пулково раскритиковал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

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