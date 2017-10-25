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В Петербурге ожидается дефицит хлеба

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© Фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»

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Это может случиться из-за нехватки вагонов для зерна.

В Петербурге ожидается дефицит хлеба. Это может случиться из-за нехватки вагонов для зерна, говорится в письме губернатора Петербурга Георгия Полтавченко к вице-премьеру правительства РФ Аркадию Дворковичу, пишет «Коммерсантъ».

Полтавченко отмечает, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства. Между тем важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, пишет губернатор.

Он опасается, что сложившаяся ситуация критически скажется на снабжении городских мукомольных производств и может привести к дефициту хлебопекарной продукции и росту цен. В пресс-службе губернатора подтвердили отправку письма.

«Сегодня на рынке железнодорожных перевозок работает «Русагротранс» который Федеральная антимонопольная служба считает доминирующим субъектом, и другие участники рынка, как, например, «Технотранс». Цены «Русагротранса» регулятор подвергает мониторингу, остальные операторы пользуются свободным ценообразованием. Из-за ценового контроля стоимость предоставления вагонов у «Русагротранса» существенно дешевле, чем у недоминирующих компаний, поэтому борьба идет именно за его вагоны», - рассказывает собеседник издания в отрасли.

В Петербурге, по его словам, долгосрочные договоры с этим оператором заключили только три компании, остальные работали по другим схемам и сейчас пытаются занять очередь на вагоны, но все расписано до зимы.

По словам источников, сложности с поставкой вагонов возникли у Петербургского мельничного комбината (ПМК) и Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова (ЛКХП), которые входят в «Аладушкин Групп» Александра Аладушкина, а также у ГУП «Продовольственный фонд» (формирует фонд продовольственного зерна и выпускает муки для нужд города).

Представитель Аркадия Дворковича Алия Самигуллина пояснила, что вопрос прорабатывается в Минтрансе. Совещание там состоялось на прошлой неделе, рассказали источники издания, знакомые с обсуждением. В Минтрансе уточнили: предлагается продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление документов на железнодорожные перевозки зерна, что позволит выполнять отгрузки и по выходным. Подобная проблема была и в 2011 году, тогда такая мера привела к росту оборачиваемости вагонов на 15–20%.

Минтранс также предлагает внести поправки в закон, устанавливающие штрафы за простой вагонов для грузоотправителей и на станциях выгрузки. Обсуждается и необходимость мониторинга цен недоминирующих операторов, утверждает источник «Коммерсанта». В Смольном добавили, что город также могут включить в перечень приоритетных направлений для отгрузки зерна и рассматривать заявку на подачу вагонов в этом направлении в первоочередном порядке.

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