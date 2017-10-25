Смольный: Дефицит хлеба Петербургу не угрожает

Смольный официально прокомментировал возможный дефицит хлеба в Петербурге. В городском правительстве утверждают, что "ситуация с поставками зерна в город находится под контролем", поэтому дефицита хлеба не будет.

"Петербург – один из немногих городов страны, располагающий собственным резервным хранением зерна. Этот резерв позволяет надежно обеспечить потребности всего населения города на длительный срок", - отметил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин.

Более того, по его словам, сейчас в Северной столице накоплены значительные коммерческие запасы зерна, а также имеются полные запасы хранения по линии Росрезерва."Ситуация с поставками зерна в город находится под контролем правительства Петербурга. Обращение руководства города к правительству РФ относится только к перспективным поставкам и имеет целью исключить саму возможность возникновения в будущем дефицита вагонов для транспортировки зерна в Петербург", - объяснил Мейксин.

Ранее газета "Коммерсантъ" опубликовала текст под заголовком "Петербург ждет дефицита хлеба". Он был написан после того, как редакция получила письмо губернатора Петербурга Георгия Полтавченко к вице-премьеру правительства РФ Аркадию Дворковичу, в котором говорится о возможном дефиците зерна.