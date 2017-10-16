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В Париже закрыли здание банка, которое поджег Павленский

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© Фото: Коммерсантъ

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Его обещают открыть через несколько дней.

Здание Банка Франции, которое было подожжено минувшей ночью российским художником-акционистом Петром Павленским, закрыто.

«После повреждений, нанесенных в эти выходные нашему учреждению, мы не можем сегодня работать. В ближайшие несколько дней мы поставим все на место для возобновления доступности наших объектов для общественности», - гласит надпись, которая появилась на закрытых дверях банка.

Окна банка слева и справа от входной двери заметно обгорели. На них видны следы копоти. Никакого специального оцепления не выставлено.

Ранее в сети появилась фотография, на которой Петр Павленский стоит на фоне горящих окон здания Банка Франции. Позже адвокат художника Ольга Динзе сообщила, что Павленский может быть депортирован из Франции, если на него будет заведено уголовное дело.

В середине января 2017 года Павленский покинул Россию и попросил убежище во Франции, вместе с ним его подруга и двое их детей. Художника обвиняют в избиении одного из актеров «Театра.doc», а также в попытке изнасилования актрисы Анастасии Слониной.

В отношение Павленского возбуждено уголовное дело об избиении. В апреле ему официально запретили выезд из страны из-за неоплаченного штрафа, хотя на тот момент Павленский уже был за рубежом.

В рамках акции "Угроза" Петр Павленский в ноябре 2015 года поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Мещанский районный суд Москвы приговорил Павленского за поджог двери к штрафу в полмиллиона рублей за повреждение объекта культурного наследия.

Павленский прославился после серии скандальных политических художественных акций. К примеру, в ноябре 2013 года он на Красной площади прибил свои гениталии к брусчатке рядом с Мавзолеем, а летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку Pussy Riot. Кроме того, голый Павленский кухонным ножом отрезал себе мочку уха в знак протеста против карательной психиатрии на крыше института имени Сербского в Москве.

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