Уехавшему из России Павленскому запретили выезд из страны

Уехавшему из России скандальному художнику-акционисту Петру Павленскому запретили выезд из страны. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы управления Федеральной службу судебных приставов по Петербургу Елену Ленчицкую.

По данным ФССП, он не оплатил назначенный судом штраф в размере 500 тыс. рублей за поджог дверей зданий ФСБ в Москве. Также художник не выплатил компенсацию ФСБ в размере 481 тыс. руб. за причиненный ущерб.

«У него ограничение на выезд за границу, если он сюда вернется, то обратно выехать не сможет пока не заплатит долг. В настоящее время приняты такие меры», - сказал она, добавив, что дело Павленского будет передано в отдел по исполнению особых исполнительных производств.

В середине января 2017 года Павленский покинул Россию и просит политическое убежище во Франции, вместе с ним его подруга и двое их детей. Его обвиняют в избиении одного из актеров «Театра.doc», а также в попытке изнасилования актрисы Анастасии Слониной. В отношение Павленского возбуждено уголовное дело об избиении.

В рамках акции «Угроза» Петр Павленский в ноябре 2015 года поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Мещанский районный суд Москвы приговорил Павленского за поджог двери к штрафу в полмиллиона рублей за повреждение объекта культурного наследия.