Студенты Европейского университета провели пикеты в поддержку ВУЗа

Накануне, 10 октября, выпускники и бывшие студенты Европейского университета (ЕУ )в Петербурге вышли с одиночными пикетами в защиту вуза, сообщают активисты в Facebook.

Фото: Татьяна Землякова / Facebook

Всего организаторы сообщают о восьми пикетах: у Смольного, на площади Искусств, у Гостиного двора, на Дворцовой площади, у бывшего здания Европейского университета (особняк Кушелева-Безбородко), на углу Невского проспекта и наб. реки Фонтанки, на площади Островского и Московском проспекте у корпусов Российской национальной библиотеки, а также в Москве у здания Рособрнадзора.

Целью демонстраций было напомнить жителям Петербурга о крайне тяжелой ситуации, в которой оказался вуз. Требование одно – дать возможность получать качественное европейское образование.

В начале сентября Рособрнадзор уже отказывал университету в лицензии. После этого ЕУ подал еще одну заявку, однако в ней также нашли ряд нарушений. В частности, Рособрнадзор счел неподходящим для обучения новое здание, которое выбрал университет. Из старого здания особняка Кушелева-Безбородко вуз просят выехать до 10 октября. Кроме того, по утверждению Рособрнадзора часть помещений нового здания ЕУ не соответствует для проведения в них занятий по направлениям история, антропология, философия, социология и искусствоведение. Какое именно «материально-техническое обеспечение» для этих специальностей отсутствует в частном вузе, в акте не говорится.

Вузу предоставили другое здание в центре Петербурга по адресу: Шпалерная улица, дом 1, ЕУ уже начал переезд.