Главу штаба Навального в Петербурге отправили на исправительные работы

Накануне, 9 октября, Октябрьский районный суд Петербург вынес решение отправить главу штаба оппозиционного политика Алексея Навального на исправительные работы. Теперь Полина Костылева проведет за обязательными работами 40 часов.

Суд привлек ее к ответственности как организатора несогласованной акции сторонников навального, которая состоялась в минувшую субботу, 7 октября, на Марсовом поле.

Читайте также:

Митинги за Навального: 290 задержанных и десятки избитых

Сама Костылева в нем участия не принимала - ее задержали незадолго до начала массовой акции. В тот же день в полицию доставили еще нескольких сотрудников штаба Навального.

По оценке корреспондента "Санкт-Петербург.ру", в несогласованном митинге приняли участия три тысячи человек, которые собрались на Марсовом поле, а затем проследовали до площади Восстания. Полиция задержала 68 участников – от столкновения с представителями правопорядка несколько человек получили травмы.