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Координатора "Открытой России" Пивоварова не пустили в Петербург

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© Фото: pivovarov.openrussia.org

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Его автомобиль сотрудники ДПС блокировали на трассе

Днем в субботу, 7 октября. на трассе в Ленобласти сотрудники ДПС  блокировали машину координатора общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова.

Он ехал в Северную столицу из поселка Коробицыно, где проводил семинар. "Мою машину блокировали два автомобиля ДПС. Документы забрали. Причину не объяснили", – передает слова Пивоварова "Фонтанка".

Он также сообщил, что его повезли в Сосново на освидетельствование. "При этом я сам еду за рулем. Алкоголь не употреблял. Нахожусь в адекватном состоянии, но тем не менее зачем-то им потребовалось освидетельствование", – уточнил Пивоваров.

Схожая ситуация произошла с Пивоваровым в день прошлой акции Сторонников Навального – 12 июня этого года. Тогда  домой к нему нагрянули полицейские и сотрудники центра «Э»

Ранее в Петербурге задержали юриста штаба Навального Дениса Михайлова и ещё одного сотрудника – Михаила Сосина. По словам Михайлова, на него был составлен протокол по статье «Нарушение порядка организации и проведения митингов».

Петербургское молодежное движение "Весна" сообщает, что из штаба Навального был задержан их активист Андрей Горшков. Сообщается, что его повезли во второй отдел.

Как сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру", сейчас на Марсовом поле, где позже должен начаться несанкционированный митинг сторонников Навального, уже собралось пару сотен человек.  При этом скамейки на поле частично покрашены, так чтобы на них нельзя было сидеть.


 Фото: Михаил Грачев / Санкт-Петербург.ру
 

При этом у метро раздают брошюры, которые написаны якобы сторонниками Навального – в них говорится о переносе акции к Троицкой площади. Собравшиеся на Марсом считают, что они фейковые.

При этом там находятся уже чуть более 50 полицейских. У поля находятся 10 автозаков. Также подъехала машина с камерами – собравшиеся говорят, что с помощью нее собираются идентифицировать участников акции.

Фото: Михаил Грачев / Санкт-Петербург.ру
 

К настоящему моменту около сотни человек были задержаны на акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального в разных городах РФ. Самое большое число задержаний было в Самаре. Очевидцы сообщают, что в Екатеринбурге одного из участников акции избили полицейские, а потом отнесли его в автозак. Как сообщает «ОВД-Инфо», в полиции утверждают, что с задержанным все в порядке, на него оформляют протокол.

Главное требование участников сегодняших акций – допуск Алексея Навального к участию в президентских выборах в марте 2018 года. Сам оппозиционер арестован на 20 суток за призывы к участию в акции.

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