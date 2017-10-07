Полицейские разбили голову участнице акции за Навального в Петербурге

На несанкционированном шествии сторонников оппозиционера Алексея Навального в Петербурге одной из участниц акции полицейские разбили голову, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Также стало известно, что полицейские били по голове фотографа Даниила Френкеля, но все же отпустили его.

Фото: ars_ves / twitter

Как сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру" более тысячи участников спонтанного шествия с Марсового поля дошли до Невского проспекта. На Литейном полиция в грубой форме задержала несколько участников акции. Около десятка автомобилей ОМОН и автозаков подъехало к площади Восстания, куда направились сторонники Навального.

Несанкционированная акция на Марсовом поле началась в 18:00 – к тому моменту на ней собралось более трех тысяч человек.

Как стало известно ранее, некоторые сторонники Навального были задержаны задолго до того, как появились на Марсовом.

Главное требование участников сегодняшних акций – допуск Алексея Навального к участию в президентских выборах в марте 2018 года. Сам оппозиционер арестован на 20 суток за призывы к участию в акции.