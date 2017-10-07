На Литейном начали задерживать сторонников Навального

В 18:45 субботы, 7 октября, в 500 метрах от пересечения Литейного и Невского проспектов полицейские начали задерживать сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые двигались по проезжей части. К месту событий съезжается все больше автомобилей полиции, предает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

Фото: Михаил Грачев / Санкт-Петербург.ру

Ранее частники несанкционированной акции протеста на Марсовом поле выдвинулись по направлению к площади Восстания – люди шли прямо по проезжей части. Некоторые пытаются обойти скопление полиции.

Как стало известно ранее, некоторые сторонники Навального были задержаны задолго до того, как появились на Марсовом.

Главное требование участников сегодняшних акций – допуск Алексея Навального к участию в президентских выборах в марте 2018 года. Сам оппозиционер арестован на 20 суток за призывы к участию в акции.