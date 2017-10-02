Роскомнадзор потребует у мессенджеров регистрацию

Роскомнадзор планирует в ноябре отправить мессенджерам официальные письма с требованием зарегистрироваться у отечественных операторов связи.

«Основным мессенджерам, у которых наиболее крупная аудитория в России, разошлем юридически значимые письма с требованием сообщить, в какие сроки и каким образом они намерены воплотить свои обязательства по закону о мессенджерах», — цитирует Известия главу ведомства Александра Жарова.

В Роскомандзоре добавили, что в случае отказа выполнять данные требования мессенджеры будут заблокированы.

Ранее Жаров сообщал, что в следующем году в России могут заблокировать Facebook. Он сослался на закон о персональных данных, согласно которому хранить личные данные жителей РФ можно лишь на территории России.

Прежде глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщил, что мессенджер Telegram могут заблокировать на территории страны, если компания не будет исполнять требования законодательства России.