Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook

В следующем году в России могут заблокировать Facebook, заявил глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров. Он сослался на закон о персональных данных, согласно которому хранить личные данные жителей РФ можно лишь на территории России.

При невыполнении условий Роскомнадзор блокирует эти сайты.

"Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден", — приводит слова Жарова РИА "Новости". Глава РКН уточнил, что не намерен делать поблажек, несмотря на популярность Facebook в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об отношении Кремля к деятельности Facebook отметил, что компании следует зарабатывать деньги законным способом

"Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством. Есть положения законодательства, которые нужно соблюдать", — приводит его слова РБК.

В ноябре 2016 года Роскомонадзор заблокировал LinkedIn. Это первый случай блокировки одной из крупнейших социальных сетей на территории РФ.