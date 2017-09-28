Владельца "ВИМ-Авиа" Мурсекаева допрашивает СК

Накануне ночью, 27 сентября, у ключевых сотрудников авиакомпании "ВИМ-Авиа" прошли обыски, на допрос доставили владельца авиакомпании Рашида Мурсекаева. Гендиректор авиакомпании Александр Кочнев также задержан, передает Business FM

Ранее сообщалось, что следователи допросили Кочнева в качестве свидетеля. По информации ТАСС, Мурсекаев вызван на допрос по уголовному делу о мошенничестве. Остается неизвестно, вызван ли бизнесмен в качестве подозреваемого.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников "ВИМ-Авиа" по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ведомство считает, что они продавали билеты на рейсы, хотя знали, что самолет не полетит.

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Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что правоохранительные органы не могут связаться с владельцем "ВИМ-Авиа" Мурсекаевым, так как он мог улететь из Москвы в Стамбул.

Накануне вечером стало ивзестно, что перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" будет полностью прекращена с 16 октября. Пассажирам с датой вылета с 16 октября и позже рекомендуют сдавать билеты для возврата денег. Также чиновники договорились с аэропортами и топливозаправочными компаниями об обслуживании рейсов "ВИМ-Авиа".

Также стало известно, что Мосстройэкономбанк ("М Банк") подал иск о признании "ВИМ-Авиа" банкротом. Авиакомпания должна кредитору 88,3 млн рублей. При этом известно, что авиакомпания занимала деньги в шести банках, которым она должна около 7 млрд рублей.