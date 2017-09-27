"Интерфакс": Владелец "ВИМ-Авиа" уехал из России

Глава "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев не выходит на связь с утра среды, 27 сентября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Собеседники агентства и глава "Росавиации" Александр Нерадько предполагают, что он покинул Россию. Нерадько уточнил, что совладелец авиакомпании не приехал на заседание по поводу судьбы "ВИМ-Авиа".

Собеседник агентства сообщил, что накануне, 26 сентября, Мурсекаев из "Внуково" улетел в Турцию, предположительно в Стамбул

Читайте также:

"Вим-Авиа": что происходит с компанией и как помогут туристам

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отругал главу Минтранса Максима Соколова и курирующего вопросы воздушного транспорта вице-премьера Аркадия Дворковича из-за ситуации вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Сейчас чартерные рейсы "Вим-Авиа" полностью прекращены, Росавиация ведет проверку компании (ее результаты обещают объявить в начале следующей недели), а также возбуждено уголовное дело о мошенничестве – СК заподозрил должностных лиц компании в "хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере". При всем этом пассажиры продолжают более суток ждать своих рейсов в аэропортах.

Ранее в Ростуризме сообщили, что власти РФ обеспечат возврат на родину всех туристов, которые должны были лететь с отдыха авиакомпанией "ВИМ-Авиа".