Путин отругал главу Минтранса за ситуации с "ВИМ-Авиа"

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу министра транспорта Максима Соколова и курирующего вопросы воздушного транспорта вице-премьера Аркадия Дворковича из-за ситуации вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят? Если ничего не видно за ними, что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может", - заявил Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к Соколову, который, по словам президента, накануне сказал ему, что казанская авиакомпания полностью соответствовала всем критериям предъявляемым к перевозчикам.

"Я объявляю вам о неполном служебном соответствии", - заявил Путин главе Минтранса и добавил, что Дворкович недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли, которую должен курировать.

"Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это. Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера, вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком?", - оьбъявил Путин.

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"Вим-Авиа": что происходит с компанией и как помогут туристам

Сейчас чартерные рейсы "Вим-Авиа" полностью прекращены, Росавиация ведет проверку компании (ее результаты обещают объявить в начале следующей недели), а также возбуждено уголовное дело о мошенничестве – СК заподозрил должностных лиц компании в "хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере". При всем этом пассажиры продолжают более суток ждать своих рейсов в аэропортах.

Ранее в Ростуризме сообщили, что власти РФ обеспечат возврат на родину всех туристов, которые должны были лететь с отдыха авиакомпанией "ВИМ-Авиа".