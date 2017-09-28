"ВИМ-Авиа" с 16 октября прекратит перевозку пассажиров

Перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" будет полностью прекращена с 16 октября. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба под руководством министра транспорта Максима Соколова, которое прошло накануне вечером, 27 сентября.

Пассажирам с датой вылета с 16 октября и позже рекомендуют сдавать билеты для возврата денег. Также чиновники договорились с аэропортами и топливозаправочными компаниями об обслуживании рейсов "ВИМ-Авиа".

Также стало известно, что Мосстройэкономбанк ("М Банк") подал иск о признании "ВИМ-Авиа" банкротом. Авиакомпания должна кредитору 88,3 млн рублей. При этом известно, что авиакомпания занимала деньги в шести банках, которым она должна около 7 млрд рублей.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отругал главу Минтранса Максима Соколова и курирующего вопросы воздушного транспорта вице-премьера Аркадия Дворковича из-за ситуации вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Сейчас чартерные рейсы "Вим-Авиа" полностью прекращены, Росавиация ведет проверку компании (ее результаты обещают объявить в начале следующей недели), а также возбуждено уголовное дело о мошенничестве – СК заподозрил должностных лиц компании в "хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере". При всем этом пассажиры продолжают более суток ждать своих рейсов в аэропортах.

Ранее в Ростуризме сообщили, что власти РФ обеспечат возврат на родину всех туристов, которые должны были лететь с отдыха авиакомпанией "ВИМ-Авиа".