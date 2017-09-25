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Смольный потребовал от Европейского университета срочно выехать из особняка на Гагаринской

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© Фото: Maxim Beuev / Wikimedia Commons

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В вузе сообщают, что не успеют это сделать.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга предписал Европейскому университету до 10 октября покинуть здание на Гагаринской улице, 3. Такое постановление руководство университета получило в понедельник, 25 сентября.

В документе говорится, что сотрудниками комитета было выявлено незаконное использование имущества Петербурга. В случае, если вуз не покинет здание особняка Кушелева-Безбородко до 10 октября, Центр по повышению эффективности использования государственного имущества "проведет работы по пресечению незаконного пользования помещением", передает "Фонтанка".

Прежде Европейский университет и Смольный договорились о том, что вуз покинет здание Малого Мраморного дворца до конца октября. 

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В университете уточнили изданию, что до 10 октября покинуть здание дворца Кушелева-Безбородко они не успеют.

Ранее соучредитель вуза Алексей Кудрин и ректор Николай Вахтин обращались к президенту РФ Владимиру Путину в связи с выселением вуза из особняка Кушелева-Безбородко. В письме они попросили сохранить здание на Гагаринской за вузом или же предоставить альтернативное в историческом центре города.

В нынешнем здании университета на Гагаринской хотят разместить IT-школу для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники.

Сейчас Европейский университет официально лишен образовательной лицензии и оформляет новую

 

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