Смольный потребовал от Европейского университета срочно выехать из особняка на Гагаринской

Комитет по контролю за имуществом Петербурга предписал Европейскому университету до 10 октября покинуть здание на Гагаринской улице, 3. Такое постановление руководство университета получило в понедельник, 25 сентября.

В документе говорится, что сотрудниками комитета было выявлено незаконное использование имущества Петербурга. В случае, если вуз не покинет здание особняка Кушелева-Безбородко до 10 октября, Центр по повышению эффективности использования государственного имущества "проведет работы по пресечению незаконного пользования помещением", передает "Фонтанка".

Прежде Европейский университет и Смольный договорились о том, что вуз покинет здание Малого Мраморного дворца до конца октября.

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В университете уточнили изданию, что до 10 октября покинуть здание дворца Кушелева-Безбородко они не успеют.

Ранее соучредитель вуза Алексей Кудрин и ректор Николай Вахтин обращались к президенту РФ Владимиру Путину в связи с выселением вуза из особняка Кушелева-Безбородко. В письме они попросили сохранить здание на Гагаринской за вузом или же предоставить альтернативное в историческом центре города.

В нынешнем здании университета на Гагаринской хотят разместить IT-школу для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники.

Сейчас Европейский университет официально лишен образовательной лицензии и оформляет новую.