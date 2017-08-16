Картина дня: Джордж Мартин и Вера Глаголева

Самой популярной темой дня, по версии Монитора, стал приезд в Петербург известного американского фантаста Джорджа Мартина. Во второй день своего первого пребывания в России он дал пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы петербургских журналистов.

Но не на все темы готов был говорить известный писатель. Так, переводчик Николай Кудрявцев не стал переводить вопросы о президенте РФ Владимире Путине.

Первый вопрос заключался в том, к какому клану «Игры престолов» принадлежал бы российский президент. «На этот вопрос у нас нет ответа», – ответил за Мартина переводчик. Позже он вопрос, касающейся президента Трампа и Северной Кореи.

Позже сам писатель объяснил почему не хочет говорить о российской политике. «Я комментирую американскую политику, но не имею достаточно опыта, чтобы комментировать российскую. Вы должны заботиться об этом сами», - заявил он, уточнив, что всего второй день в России.

Одна из самых популярных и печальных новостей дня – умерла актриса Вера Глаголева. Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Пятый канал» (15:45), «Бумага» (16:05) и «Санкт-Петербург.ру» (16:10).

Она умерла на 62 году жизни от рака. Муж Глаголевой Кирилл Шубский в интервью телеканалу «Звезда» опроверг данные СМИ о том, что артистка ушла из жизни в США.

«Это произошло… после долгой болезни, продолжительной. Она скончалась не в США», — сказал он.

Продюсер Наталья Иванова сообщила, что Глаголева умерла в Германии. «Вера скончалась в клинике под Баден-Баденом, я виделась с ней буквально неделю назад. Сейчас оформляются документы для репатриации тела в Россию», — рассказала Иванова. Она отметила, что о прощании с артисткой и похоронах сообщат позже.

СМИ сообщают, что причина смерти актрисы – онкология.

«Санкт-Петербург.ру» вспомнил известные роли актрисы.

Самыми оперативными 16 августа стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Бумага».