ТОП-5 самых популярных котов

Во Всемирный день кошек, 8 августа, «Медиалогия» подготовила хит-парад самых популярных в российских СМИ котов. В расчет брались новости за последние 12 месяцев.

5 место - Кот Мир

Кота по кличке Мир губернатору японской префектуры Акита подарил лично Владимир Путин. Позже Норихиса Сатакэ сообщал, что очень привязался к питомцу.

«Кот взрослеет на глазах, и после того как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает уже японские черты», - поделился японский губернатор.

Фото и видеозаписи с Миром регулярно появляются на сайте префектуры Акита и ее страницах в социальных сетях. На них видно, что за подаренным котом тщательно ухаживают. В подписях к снимкам и видеороликам Мира называют сибирским котом. На самом деле его порода — невская маскарадная, которая выведена путем скрещивания сибирских котов с сиамскими кошками.

4 место - кот Джулиана Ассанжа

У кота основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа есть собственная страница в Twitter. За обновлениями в его аккаунте следят более 22 тысяч человек. Но звездой новостей он стал не только по этой причине.

В ноябре прошлого года его заметили одетого в полосатый галстук и белый воротничок. Питомец смотрел из окна посольства Эквадора в Лондоне, где проживает вместе с владельцем. Отмечается, что сначала кот показался без аксессуара, но через какое-то время ушел, вернувшись уже в нем.

Фото: Evening Standard‏ / twitter.com

3 место - Барсик из Барнаула

Кот Барсик – это первый хвостатый политик России. «Барсик не единожды заручался поддержкой избирателей России. В родном городе Барнауле он победил в интернет голосовании на пост градоначальника и стал народным мэром столицы Алтайского края. А в ходе голосовании по выбору символа России более пяти тысяч граждан страны предложили на сайте Центробанка изобразить именно Барсика на новых денежных банкнотах», - сообащется на его официальном странице «ВКонтакте».

В декабре стало известно, что Барсик намерен избираться президентом РФ. Предвыборный лозунг у кота-политика остается неизменный: «За Барсика не голосует только мышь!».

Фото: НТВ

2 место - Сергей Иванович

В мае этого года Министерство обороны России опубликовало серию фотографий с рыжим котом, который «служит» в военно-морском флоте. Кот живет на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва» и участвует в походе в Средиземное море.

Зовут его Сергеем Ивановичем. Он появился в новостях не только российских СМИ, но и зарубежных.

Фото: facebook.com/mod.mil.rus

1 место – Ахилл

Лидер рейтинга - белый эрмитажный кот Ахилл, который предсказывал результаты четырех матчей Кубка конфедераций на «Зенит-арене». Ахилл угадал победу сборной России над командой Новой Зеландии в стартовом матче Кубка. Второй прогноз не сбылся - кот предсказал, что сборная Австралии обыграет камерунцев, но была ничья. В третьем матче Ахилл угадал, что португальцы обыграют новозеландцев, а в финале верно предсказал победу сборной Германии.

Фото: life

Ахилл стал очень популярен в СМИ. При этом в латиноамериканских СМИ публикаций о нем было больше, чем в российских. Предсказывал кот следующим образом - перед ним ставили миски с едой, отмеченные флагами разных стран. Ахилл предрекал результаты игр, подходя к той или другой миске.

Оракулу Ахиллу полтора года, и он глух с рождения. Кот отличается стрессоустойчивостью и любовью к людям. В следующем году ему предстоит узнать, кто будет опобеждать на ЧМ-2018.